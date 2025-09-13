Аргентина может рассмотреть отправку своих войск на Украину
По его словам, такие темы обсуждаются на высоком политическом уровне.
«Но, если аргентинские вооруженные силы потребуются для обеспечения безопасности на Украине, президент, несомненно, будет готов рассмотреть такую возможность», – сказал дипломат.
Посол отметил, что Аргентина имеет опыт участия в миротворческих миссиях ООН. По его словам, этот опыт может быть применен и в нынешнем конфликте, однако ключевую роль в урегулировании должна играть сама ООН.
Виейра подчеркнул, что президент Хавьер Милей выступает за мирное разрешение противоречий.
«Именно поэтому мы в Аргентине хотим, чтобы Путин и Зеленский пришли к взаимопониманию и устойчивому миру», – пояснил посол.
4 сентября президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что страны «коалиции желающих» обсуждают возможность отправки войск на Украину «в рамках гарантий безопасности». Президент России Владимир Путин на следующий день заявил, что иностранные военные в зоне в период военного конфликта на Украине будут считаться законными целями для российской армии.