Генконсульство Испании в Москве приостановило прием заявлений на визы
Генеральное консульство Испании в Москве временно не принимает заявления на получение виз. Об этом сообщается на сайте визового центра BLS.
Прием заявлений приостановлен «по техническим причинам». В дипломатическом представительстве принесли извинения за доставленные неудобства.
30 июля «Ведомости» со ссылкой на данные Еврокомиссии писали, что подъем стоимости шенгенских виз привел к тому, что за 2022–2024 гг. россияне переплатили за них не менее 5,8 млрд руб., общие траты составили 11,2 млрд руб. В 2024 г. граждане заплатили за визы 5 млрд руб. по сравнению с 3,9 млрд руб. в 2023 г. В прошлом году количество выданных россиянам шенгенских виз выросло на 21% до 542 000 ед.
Схожие оценки переплат дают и эксперты. Эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ), генеральный директор компании VCP Travel Михаил Абасов сообщил, что в 2024 г. россияне переплатили за шенгены около 3,4 млрд руб. По его словам, общие расходы составили 5,5 млрд руб., а могли быть 2,1 млрд руб.
В феврале представители туристических онлайн-агрегаторов OneTwoTrip и «Яндекс путешествия» сообщили, что они фиксируют резкий рост бронирований отелей по наиболее популярным европейским направлениям: Испания, Франция и Италия. Число бронирований номеров в отелях Испании с 1 марта по 31 мая 2025 г. через OneTwoTrip выросло на 65%. По данным «Яндекс путешествий», количество бронирований отелей в Италии увеличилось в 6,5 раза.