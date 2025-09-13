Генконсульство Испании в Москве приостановило прием заявлений на визы

30 июля «Ведомости» со ссылкой на данные Еврокомиссии писали, что подъем стоимости шенгенских виз привел к тому, что за 2022–2024 гг. россияне переплатили за них не менее 5,8 млрд руб., общие траты составили 11,2 млрд руб. В 2024 г. граждане заплатили за визы 5 млрд руб. по сравнению с 3,9 млрд руб. в 2023 г. В прошлом году количество выданных россиянам шенгенских виз выросло на 21% до 542 000 ед.