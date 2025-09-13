Польша подняла в воздух истребители из-за угрозы появления дронов

Польша подняла в воздух истребители и привела в готовность силы противовоздушной обороны (ПВО) и радиолокационной разведки в связи с якобы угрозой ударов беспилотников в регионах Украины, граничащих с республикой. Об этом сообщило оперативное командование вооруженных сил страны в Facebook (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) .