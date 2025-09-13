Польша подняла в воздух истребители из-за угрозы появления дронов
Польша подняла в воздух истребители и привела в готовность силы противовоздушной обороны (ПВО) и радиолокационной разведки в связи с якобы угрозой ударов беспилотников в регионах Украины, граничащих с республикой. Об этом сообщило оперативное командование вооруженных сил страны в Facebook
В реагировании также задействована авиация стран-союзниц Польши по НАТО. Подчеркивается, что эти действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства страны и защиту ее граждан.
В ночь 10 сентября Польша зафиксировала в своем воздушном пространстве 19 беспилотников. Премьер-министр страны Дональд Туск заявил, что речь идет о «провокации» с якобы участием российских дронов, некоторые из которых летели со стороны Белоруссии. Минобороны России сообщило, что целей поражения на территории Польши не планировалось, а дальность применявшихся дронов не превышала 700 км.
12 сентября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о запуске инициативы «Восточный страж», которая усилит оборону восточного фланга на фоне инцидента в воздушном пространстве Польши. В ближайшие дни альянс начнет использовать силы Дании, Франции, Великобритании, Германии и других союзников в рамках инициативы. Днем ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что страна в ходе мероприятий по защите восточного фланга и Польши направит три истребителя Rafale.