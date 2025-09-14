Kurier: инцидент с дронами в Польше показал слабость обороны ЕС
Появление в воздушном пространстве Польше беспилотников вызвало неопределенность в стране и продемонстрировало слабость обороны ЕС, хотя НАТО отреагировало на инцидент «сплоченностью», пишет австрийская газета Kurier.
В ночь 10 сентября Польша зафиксировала в своем воздушном пространстве 19 беспилотников. Премьер-министр страны Дональд Туск заявил, что речь идет о «провокации» с участием российских дронов, некоторые из которых летели со стороны Белоруссии. Минобороны России ответило, что целей поражения на территории Польши не планировалось.
Североатлантический альянс после падения обломков беспилотников ввел в действие ст. 4 договора НАТО, которая предусматривает проведение консультаций между союзниками в случае угрозы территориальной целостности, политической независимости или безопасности любого из государств-членов.
«После этого оборонительный альянс представил себя внешнему миру, как всегда, красноречивым и сплоченным. Однако внутри страны инцидент вызвал огромную неопределенность, поскольку 19 беспилотников в польском воздушном пространстве наглядно продемонстрировали слабость обороны ЕС», – говорится в статье.
Отмечается, что польские вооруженные силы даже при поддержке НАТО не смогли сбить и половины БПЛА, а один из них даже сумел пересечь границу на 300 км. Дроны также не были «IT-чудесами»: они стоят около 10 000 евро, при этом истребители, необходимые для их уничтожения, обходятся во много раз дороже, пишет Kurier.