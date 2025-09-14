Kurier: инцидент с дронами в Польше показал слабость обороны ЕС

Отмечается, что польские вооруженные силы даже при поддержке НАТО не смогли сбить и половины БПЛА, а один из них даже сумел пересечь границу на 300 км. Дроны также не были «IT-чудесами»: они стоят около 10 000 евро, при этом истребители, необходимые для их уничтожения, обходятся во много раз дороже, пишет Kurier.