Песков связал убийство Кирка с поляризацией американского общества
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным заявил, что в американском обществе присутствует определенная поляризация, которая проявляется в виде политических убийств. Комментируя покушение на консервативного активиста Чарли Кирка, Песков отметил, что правоохранительным органам США предстоит выяснить, является ли это отдельными эпизодами или устойчивой тенденцией.
По словам представителя Кремля, крайние проявления поляризации американского общества выливаются в такие убийства. Песков подчеркнул, что современное американское общество действительно является крайне поляризованным, но определение характера этих инцидентов должно оставаться компетенцией американских правоохранительных органов.
31-летнего Кирка застрелили в ходе политико-образовательного мероприятия в кампусе Университета Юты 10 сентября. Пуля попала в область шеи. Его доставили в больницу в критическом состоянии, но не смогли спасти. У него остались жена и двое детей.
Президент США Дональд Трамп после происшествия пообещал, что его администрация «найдет каждого, кто причастен к этому злодеянию и другому политическому насилию, включая организации, которые финансируют и поддерживают его». Позже губернатор штата Юта Спенсер Кокс заявил журналистам, что в убийстве Кирка подозревается уже задержанный 22-летний житель Юты Тайлер Робинсон.