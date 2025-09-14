Газета
Путин во время поездки в Санкт-Петербург встретился с Миллером

Ведомости

Президент России Владимир Путин 12 сентября провел встречу с главой «Газпрома» Алексеем Миллером во время поездки в Санкт-Петербург, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Президент провел рабочую встречу с губернатором Санкт-Петербурга, потом они посидели с руководителем "Газпрома". Ну, представляете себе, какое огромное хозяйство. Поэтому, конечно, контакты с Миллером носят постоянный характер, – сказал Песков, добавив, что у президента состоялись и другие встречи.

Представитель Кремля также сообщил Зарубину, что Путин на следующей неделе совершит несколько региональных поездок «с обширной географией».

Путин 21 сентября выступил пленарном заседании XI Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге. В этом году главной темой мероприятия стало «возвращение к культуре – новые возможности». Президент РФ также провел в этот день рабочую встречу с министром культуры Ольгой Любимовой. По данным Кремля, президент обсудил с главой Минкультуры сохранение доли отечественных фильмов на российском рынке, а также спрос зрителя на них. 

