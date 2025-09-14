Путин во время поездки в Санкт-Петербург встретился с Миллером

Путин 21 сентября выступил пленарном заседании XI Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге. В этом году главной темой мероприятия стало «возвращение к культуре – новые возможности». Президент РФ также провел в этот день рабочую встречу с министром культуры Ольгой Любимовой. По данным Кремля, президент обсудил с главой Минкультуры сохранение доли отечественных фильмов на российском рынке, а также спрос зрителя на них.