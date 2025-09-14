Медведев: страна не может существовать без власти

МВД сообщало, что в ходе единого дня голосования возбудило 11 уголовных дел, девять из которых связаны с ложными сообщениями о терактах. Выборы прошли в условиях масштабных кибератак: зафиксировано около 290 000 хакерских нападений на портал ЦИК и более 300 на платформу дистанционного электронного голосования, заявляли в ЦИК. Более того, четыре избирательных участка подверглись атаке дронов во время выборов.