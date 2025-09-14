Медведев: страна не может существовать без власти
Страна не может существовать без власти. Об этом заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, комментируя итоги единого дня голосования (ЕДГ).
«Страна не может существовать без власти. Если власть начинает "сыпаться" – быть беде. Мы знаем, наша страна через это проходила, особенно в 90-е годы», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Медведев отметил, что власть начинается снизу – с муниципального, регионального уровней и глав субъектов.
14 сентября завершился ЕДГ-2025. Сейчас на всей территории страны идет подсчет голосов. В 20 субъектах РФ состоялись прямые выборы губернаторов, включая Коми, Татарстан, Чувашию, Севастополь, Камчатский, Краснодарский и Пермский края, а также Архангельскую, Брянскую, Иркутскую, Калужскую области и др. В Ненецком автономном округе главу региона выберут региональные депутаты из трех кандидатов.
МВД сообщало, что в ходе единого дня голосования возбудило 11 уголовных дел, девять из которых связаны с ложными сообщениями о терактах. Выборы прошли в условиях масштабных кибератак: зафиксировано около 290 000 хакерских нападений на портал ЦИК и более 300 на платформу дистанционного электронного голосования, заявляли в ЦИК. Более того, четыре избирательных участка подверглись атаке дронов во время выборов.