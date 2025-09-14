МВД возбудило 11 уголовных дел за период проведения выборов 2025 года

МВД возбудило 11 уголовных дел за период проведения выборов 2025 годаДевять из них – о ложных сообщениях о теракте
МВД РФ возбудило 11 уголовных дел во время проведения единого дня голосования (ЕДГ) 2025 г. Об этом заявил начальник главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Ленар Габдрахманов на брифинге в ЦИК РФ.
«На сегодняшний день возбуждено 11 уголовных дел, 9 из которых – по фактам заведомо ложных сообщений об акте терроризма», – сказал он.
Габдрахманов заявил, что правоохранители не выявили нарушений, способных повлиять на итоги голосования на выборах в субъектах страны.
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова говорила накануне, что за 12 сентября территориальным органам МВД РФ в различных российских регионах пришло 228 сообщений о происшествиях, связанных с выборами.
14 сентября в России завершается трехдневное голосование на выборах разного уровня. Всего в рамках кампании планируется замещение около 47 000 депутатских мандатов и выборных должностей, включая выборы 21 губернатора и новые созывы законодательных собраний в 11 регионах.