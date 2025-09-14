МВД возбудило 11 уголовных дел за период проведения выборов 2025 года

МВД РФ возбудило 11 уголовных дел во время проведения единого дня голосования (ЕДГ) 2025 г. Об этом заявил начальник главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Ленар Габдрахманов на брифинге в ЦИК РФ.