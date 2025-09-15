Трамп допустил, что переговоры между Путиным и Зеленским придется вести ему

12 сентября Трамп заявил, что Зеленский не соглашался на проведение переговоров по урегулированию конфликта с Россией, когда в Кремле были к ним готовы. При этом, по его словам, в настоящее время президент Украины хочет переговоров, но согласие Москвы «под вопросом».