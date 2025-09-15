Трамп допустил, что переговоры между Путиным и Зеленским придется вести ему
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский «ненавидят друг друга настолько, что почти не могут разговаривать». Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп прессе.
Так глава Белого дома прокомментировал возможность проведения трехсторонней встречи. Президент США допустил, что именно ему придется вести переговорный процесс из-за сложившихся между Путиным и Зеленским напряженных отношений.
12 сентября Трамп заявил, что Зеленский не соглашался на проведение переговоров по урегулированию конфликта с Россией, когда в Кремле были к ним готовы. При этом, по его словам, в настоящее время президент Украины хочет переговоров, но согласие Москвы «под вопросом».
В этот же день Politico писало, что европейские страны убедили Трампа в незаинтересованности России в прекращении конфликта на Украине. Лидеры Евросоюза уверили американского лидера, что необходимо усилить санкционное давление на Москву. ЕС завершает подготовку 19-го пакета санкций против России, но для их эффективности государствам важно сотрудничество с Вашингтоном.