Трамп сообщил о жестоком убийстве жителя Далласа кубинским мигрантом

23 августа Fox News сообщал со ссылкой на представителей Пентагона и документы, что в 19 штатах силы нацгвардии США будут мобилизованы для оказания помощи в борьбе Трампа с нелегальной иммиграцией и преступностью. Отмечалось, что в этом будут задействованы до 1700 бойцов национальной гвардии.