Трамп сообщил о жестоком убийстве жителя Далласа кубинским мигрантом
Нелегальный мигрант с Кубы обезглавил жителя Далласа (штат Техас) Чандру Нагамаллаи на глазах у его жены и сына, сообщил президент США Дональд Трамп в своей соцсети TruthSocial.
Американский лидер уточнил, что прежде этот мигрант был арестован за «ужасные преступления», включая сексуальное насилие над детьми и угон автомобиля.
«Но [он] был освобожден обратно на нашу родину некомпетентным Джо Байденом, потому что Куба не хотела такого злодея в своей стране», – сказал Трамп.
Глава Белого дома подчеркнул, что при его власти прошло время «быть мягкими с этими нелегальными преступниками-иммигрантами». По его словам, министр внутренней безопасности Кристи Ноэм, генпрокурор Пэм Бонди, пограничник Том Хоман и другие сотрудники вашингтонской администрации «делают невероятную работу, чтобы снова сделать Америку безопасной».
«Этот преступник, который находится у нас под стражей, будет привлечен к ответственности по всей строгости закона», – пообещал Трамп.
23 августа Fox News сообщал со ссылкой на представителей Пентагона и документы, что в 19 штатах силы нацгвардии США будут мобилизованы для оказания помощи в борьбе Трампа с нелегальной иммиграцией и преступностью. Отмечалось, что в этом будут задействованы до 1700 бойцов национальной гвардии.
25 августа The Independent сообщало, что служба иммиграции и таможенного контроля (ICE) США намерена потратить около $100 млн на приобретение и оснащение 1000 внедорожников для борьбы с нелегальной миграцией. Транспортные средства будут модифицированы для нужд правоохранительных органов: оснащены фарами, сиренами, системами громкой связи, тонированными стеклами, сейфами для оружия, а также «тактическими чехлами на сиденья» и фирменным графическим оформлением в стиле ICE.