МИД КНР: Китай ответит в случае введения странами НАТО новых пошлин

Китай даст решительный ответ на угрозу своей безопасности, если страны «большой семерки» (G7) и НАТО введут пошлины против КНР за импорт российской нефти по призыву США, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь на брифинге, передает «РИА Новости».

«Если законным правам и интересам КНР будет нанесен ущерб, Китай непременно примет решительные контрмеры и будет непоколебимо защищать свой суверенитет, безопасность и интересы развития», – заявил дипломат.

12 сентября президент США Дональд Трамп встретился с лидерами стран G7 в формате видеоконференции. По данным газеты Financial Times, он предложил ввести для Китая и Индии повышенные пошлины за закупку нефти из РФ на уровне 50–100%. По словам представителей министерства финансов США, цель этих мер – заставить Москву сесть за стол переговоров и прекратить конфликт против Украины.

14 сентября издание сообщило, что переговоры Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина оказались под угрозой срыва. Камнем преткновения стало то, что Китай, по мнению Вашингтона, продолжает поставки в США химических веществ для производства фентанила. В свою очередь, Китай недоволен американскими пошлинами.

