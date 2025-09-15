МИД КНР: Китай ответит в случае введения странами НАТО новых пошлин

12 сентября президент США Дональд Трамп встретился с лидерами стран G7 в формате видеоконференции. По данным газеты Financial Times, он предложил ввести для Китая и Индии повышенные пошлины за закупку нефти из РФ на уровне 50–100%. По словам представителей министерства финансов США, цель этих мер – заставить Москву сесть за стол переговоров и прекратить конфликт против Украины.