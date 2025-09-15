В ЕДГ поучаствовали более 149 000 наблюдателей

Глава ЦИК России также отметила, что участие в голосовании приняли 26 млн избирателей. Явка граждан составила 47%, что на 8% выше, чем в 2022 г. Памфилова подчеркнула, что для такого уровня кампании это довольно высокий показатель. В ходе выборов граждане выбрали 21 губернатора, депутатов 11 заксобраний, а также около 47 000 глав и депутатов муниципального уровня.