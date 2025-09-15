В ЕДГ поучаствовали более 149 000 наблюдателей
Более 149 000 наблюдателей контролировали работу избирательных участков в ходе единого дня голосования, который завершился 14 сентября, сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.
«По информации, полученной от наших коллег из избирательных комиссий, у нас присутствовало на избирательных участках в общей сложности 149 717 наблюдателей», – отметила Памфилова. По ее словам, более 64 000 из них были назначены политическими партиями, более 28 000 присутствовали непосредственно от кандидатов, свыше 57 000 представляли общественные палаты.
Памфилова рассказала, что большинство наблюдателей – свыше 149 000 человек – находились на избирательных участках. Остальные 410 присутствовали в территориальных избирательных комиссиях, еще шесть – в окружных.
Глава ЦИК России также отметила, что участие в голосовании приняли 26 млн избирателей. Явка граждан составила 47%, что на 8% выше, чем в 2022 г. Памфилова подчеркнула, что для такого уровня кампании это довольно высокий показатель. В ходе выборов граждане выбрали 21 губернатора, депутатов 11 заксобраний, а также около 47 000 глав и депутатов муниципального уровня.