Песков считает, что Путин высоко оценит работу ЦИК по итогам ЕДГ

15 сентября председатель ЦИКа Элла Памфилова сообщила, что явка на ЕДГ выросла на 8% в сравнении с 2022 г. и достигла 47%. В выборах приняли участие 26 млн избирателей. Памфилова обратила внимание, что для этого уровня кампании это довольно высокая явка.