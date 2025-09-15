Песков считает, что Путин высоко оценит работу ЦИК по итогам ЕДГ
Президент России Владимир Путин традиционно высоко оценивает работу Центральной избирательной комиссии (ЦИК) при подготовке и проведении единого дня голосования (ЕДГ). Пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков выразил уверенность, что в 2025 г. оценка президента будет такой же.
Представитель Кремля обратил внимание, что врио губернатора Курской области Александр Хинштейн и многие другие избранные губернаторы получили действительно высокие результаты на выборах. По его мнению, это говорит о консолидации общества вокруг линии Путина и ставленников президента.
«Вы знаете, что, по сути, с такими внушительными результатами победили именно те, кому была оказана поддержка главы государства», – отметил Песков.
15 сентября председатель ЦИКа Элла Памфилова сообщила, что явка на ЕДГ выросла на 8% в сравнении с 2022 г. и достигла 47%. В выборах приняли участие 26 млн избирателей. Памфилова обратила внимание, что для этого уровня кампании это довольно высокая явка.
Единый день голосования завершился 14 сентября. На выборах россияне выбрали 21 губернатора, депутатов 11 заксобраний и порядка 47 000 глав и депутатов муниципального уровня. Все действующие губернаторы одержали победу. В частности, посты сохранили глава Татарстана Рустам Минниханов с 88,09% голосов, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко с 84,21%, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев с 83,20% и др.