Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Рубио дал «Хамасу» несколько дней для принятия соглашения о прекращении огня

Ведомости

Палестинская группировка «Хамас» должна принять решение по соглашению о прекращении огня в течение нескольких дней или недель. Об этом объявил госсекретарь США Марко Рубио перед вылетом из Тель-Авива в Доху.

«Израиль начал проведение операций в этом регионе. Поэтому мы считаем, что у нас есть очень мало времени для заключения соглашения. У нас больше нет месяцев, у нас есть, вероятно, дни и, возможно, несколько недель», – сказал он (цитата по ТАСС).

Американский госсекретарь добавил, что предпочтительный вариант завершения конфликта – переговоры, где «Хамас» согласится на демилитаризацию, освобождение заложников и роспуск движения.

9 сентября Израиль нанес удар по предполагаемому штабу организации «Хамас» в Дохе. Целью атаки были высокопоставленные чиновники палестинской группировки. Удару также предшествовал теракт палестинских боевиков в Иерусалиме, при котором погибли семь человек. Ответственность за нападение взяло на себя военное крыло «Хамаса».

После израильского авиаудара переговоры по сектору Газа приостановили, передавал Al Arabiya со ссылкой на источники.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь