Рубио дал «Хамасу» несколько дней для принятия соглашения о прекращении огня
Палестинская группировка «Хамас» должна принять решение по соглашению о прекращении огня в течение нескольких дней или недель. Об этом объявил госсекретарь США Марко Рубио перед вылетом из Тель-Авива в Доху.
«Израиль начал проведение операций в этом регионе. Поэтому мы считаем, что у нас есть очень мало времени для заключения соглашения. У нас больше нет месяцев, у нас есть, вероятно, дни и, возможно, несколько недель», – сказал он (цитата по ТАСС).
Американский госсекретарь добавил, что предпочтительный вариант завершения конфликта – переговоры, где «Хамас» согласится на демилитаризацию, освобождение заложников и роспуск движения.
9 сентября Израиль нанес удар по предполагаемому штабу организации «Хамас» в Дохе. Целью атаки были высокопоставленные чиновники палестинской группировки. Удару также предшествовал теракт палестинских боевиков в Иерусалиме, при котором погибли семь человек. Ответственность за нападение взяло на себя военное крыло «Хамаса».
После израильского авиаудара переговоры по сектору Газа приостановили, передавал Al Arabiya со ссылкой на источники.