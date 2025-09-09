Газета
Переговоры по сектору Газа приостановили после удара Израиля по Катару

Ведомости

После того, как Израиль нанес удар по штабу организации «Хамас» в столице Катара – Дохе, было принято решение приостановить переговоры по урегулированию ситуации в секторе Газа. Об этом пишет Al Arabiya со ссылкой на источники.

«Переговоры посредников в Катаре приостановлены до дальнейшего уведомления после израильского авиаудара», - рассказали собеседники телеканала (цитата по «РИА Новости»).

9 сентября Израиль нанес удар по предполагаемому штабу организации «Хамас» в Дохе. Целью атаки были высокопоставленные чиновники палестинской группировки. Телеканал Al Jazeera сообщал, что целью была переговорная делегация движения, которая обсуждала предложение президента США Дональда Трампа о прекращении огня в секторе Газа.

В аккаунте офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху позже заявили, что страна самостоятельно спланировала и осуществила операцию по ликвидации руководства «Хамаса» в Катаре.

