Европейские социалисты хотят исключить из своих рядов партию премьера Словакии

11 сентября премьер заявил, что Словакия не поддержит новые санкции против РФ без предложений Еврокомиссии по снижению цен на энергоресурсы и учету интересов промышленности. Он подчеркнул, что Братислава не будет голосовать за ограничительные меры, пока не получит «реалистичных предложений».