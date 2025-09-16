Газета
Европейские социалисты хотят исключить из своих рядов партию премьера Словакии

Ведомости

Партия европейских социалистов намерена исключить из своих рядов правящую в Словакии партию премьер-министра Роберта Фицо «Направление – социальная демократия». Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на четыре источника.

Одной из причин такого решения называется позиция Фицо по отношению к России.

11 сентября премьер заявил, что Словакия не поддержит новые санкции против РФ без предложений Еврокомиссии по снижению цен на энергоресурсы и учету интересов промышленности. Он подчеркнул, что Братислава не будет голосовать за ограничительные меры, пока не получит «реалистичных предложений».

Фицо напомнил, что до этого страна уже блокировала 18-й пакет санкций ЕС, выражая несогласие с планом REPowerEU, предусматривающим отказ от российского газа.

7 сентября Фицо назвал президента России Владимира Путина прагматичным политиком. Это заявление было сделано после их переговоров в Пекине 2 сентября. Фицо охарактеризовал встречу как очень прагматичную и подчеркнул, что с лидером РФ «всегда очень интересно обмениваться мнениями».

