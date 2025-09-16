Газета
Главная / Политика /

Медведев назвал бюджет России на 2026 год военным

На встрече с «Единой Россией» он призвал депутатов гарантировать выполнение соцобязательств
Ведомости

Бюджет России на 2026 г. является военным. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев на встрече с депутатами фракции.

«Для нас очень важно все-таки сохранить финансирование мероприятий народной программы при всех сложностях бюджета. Бюджет никогда не бывает простым, а сейчас, скажем прямо, это военный бюджет», – сказал Медведев на встрече с фракцией (цитата по «РИА Новости»).

Он отметил, что партия обязана гарантировать людям выполнение всех социальных обязательств. «Это – пенсии, материнский капитал, пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, помощь в погашении ипотеки семьям с тремя и более детьми, семейная ипотека и многое другое. На отдельном контроле надо держать индексацию социальных выплат. И минимального размера оплаты труда», – подчеркнул председатель партии.

Путин рассказал о процессе подготовки бюджета на следующие три года

Экономика / Макроэкономика и бюджет

Медведев в феврале 2024 г. говорил, что российский бюджет нельзя назвать военным. По его словам, только треть расходов связана со спецоперацией на Украине. Приблизительно 30% расходов федерального бюджета идут на социальные расходы, образование, здравоохранение, другая треть – «просто развитие страны, это экономика», говорил он.

В июне президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва рассматривает возможность сокращения оборонного бюджета на ближайшие годы. По его словам, в России 6,3% ВВП России (или 13,5 трлн руб.) идет на нужды обороны и это, по его словам, «немало».

