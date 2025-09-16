Медведев назвал бюджет России на 2026 год военным

Медведев назвал бюджет России на 2026 год военнымНа встрече с «Единой Россией» он призвал депутатов гарантировать выполнение соцобязательств
Бюджет России на 2026 г. является военным. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев на встрече с депутатами фракции.
«Для нас очень важно все-таки сохранить финансирование мероприятий народной программы при всех сложностях бюджета. Бюджет никогда не бывает простым, а сейчас, скажем прямо, это военный бюджет», – сказал Медведев на встрече с фракцией (цитата по «РИА Новости»).
Он отметил, что партия обязана гарантировать людям выполнение всех социальных обязательств. «Это – пенсии, материнский капитал, пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, помощь в погашении ипотеки семьям с тремя и более детьми, семейная ипотека и многое другое. На отдельном контроле надо держать индексацию социальных выплат. И минимального размера оплаты труда», – подчеркнул председатель партии.
Медведев в феврале 2024 г. говорил, что российский бюджет нельзя назвать военным. По его словам, только треть расходов связана со спецоперацией на Украине. Приблизительно 30% расходов федерального бюджета идут на социальные расходы, образование, здравоохранение, другая треть – «просто развитие страны, это экономика», говорил он.
В июне президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва рассматривает возможность сокращения оборонного бюджета на ближайшие годы. По его словам, в России 6,3% ВВП России (или 13,5 трлн руб.) идет на нужды обороны и это, по его словам, «немало».