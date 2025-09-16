Медведев назвал бюджет России на 2026 год военным

Он отметил, что партия обязана гарантировать людям выполнение всех социальных обязательств. «Это – пенсии, материнский капитал, пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, помощь в погашении ипотеки семьям с тремя и более детьми, семейная ипотека и многое другое. На отдельном контроле надо держать индексацию социальных выплат. И минимального размера оплаты труда», – подчеркнул председатель партии.