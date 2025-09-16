Газета
Главная / Политика /

Медведев: на выборах победу от «ЕР» одержали 830 бойцов спецоперации

Ведомости

На выборах в 2025 г. выиграли 830 кандидатов от «Единой России», которые участвовали в спецоперации, сообщил председатель партии Дмитрий Медведев в Госдуме, передает «РИА Новости».

По его словам, участие кандидатов – ветеранов спецоперации станет еще более широким в избирательном процессе 2026 г. и существенно повлияет на его ход.

Кроме того, Медведев подчеркнул, что «Единая Россия» уже сейчас фактически вступила в избирательную кампанию 2026 г. Он отметил, что главная цель фракции – безоговорочная победа на выборах в Госдуму.

16 сентября «Ведомости» анонсировали, что председатель партии встретится с депутатами сразу после того, как завершится первое пленарное заседание Госдумы этой сессии. Два источника на Охотном Ряду сообщали, что мероприятие должно пройти в центральном исполкоме партии. Ожидалось, что на встрече дадут ряд базовых рекомендаций депутатам.

