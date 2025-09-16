Медведев: на выборах победу от «ЕР» одержали 830 бойцов спецоперации

16 сентября «Ведомости» анонсировали, что председатель партии встретится с депутатами сразу после того, как завершится первое пленарное заседание Госдумы этой сессии. Два источника на Охотном Ряду сообщали, что мероприятие должно пройти в центральном исполкоме партии. Ожидалось, что на встрече дадут ряд базовых рекомендаций депутатам.