Главная / Политика /

Захарова: Россия ответит на возможные новые визовые ограничения ЕС

Ведомости

Россия даст ответ на возможные новые визовые ограничения Европейского союза, исходя из собственных национальных интересов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Если речь идет об угрозах ввести меры для чуть ли не блокады российских дипломатов, мы неоднократно говорили, что это сделаем. По всему остальному надо будет смотреть на конкретные шаги. Мы всегда отвечаем исходя из собственных национальных интересов», – подчеркнула дипломат (цитата по ТАСС).

13 сентября Politico сообщало, что ЕС готовит ужесточение визовых правил для россиян. 12 сентября Wetterauer Zeitung писала, что Германия подготовила документ для Еврокомиссии с предложением сократить выдачу туристических виз гражданам РФ. В Берлине считают недопустимым, чтобы состоятельные россияне отдыхали на курортах ЕС во время конфликта на Украине.

Позднее стало известно, что Греция совместно с Италией, Испанией, Францией и Венгрией наложила вето на предложение ЕС о введении новых ограничений для россиян при получении виз.

