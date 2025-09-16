Захарова: Россия ответит на возможные новые визовые ограничения ЕС

«Если речь идет об угрозах ввести меры для чуть ли не блокады российских дипломатов, мы неоднократно говорили, что это сделаем. По всему остальному надо будет смотреть на конкретные шаги. Мы всегда отвечаем исходя из собственных национальных интересов», – подчеркнула дипломат (цитата по ТАСС).