Пять стран ЕС наложили вето на визовые ограничения для россиян
Греция совместно с Италией, Испанией, Францией и Венгрией наложила вето на предложение ЕС о введении новых ограничений для россиян при получении виз. Об этом сообщает портал pronews.gr.
По данным издания, Афины впервые с 2022 г., когда началась спецоперация на Украине, отказались поддерживать решение ЕС, неблагоприятное для России.
«Эти ограничения привели бы к катастрофическим последствиям для туризма в регионах, где еще есть российские туристы, например на Ионических островах», – пишет портал.
Отмечается, что россияне тратят в среднем 1300 евро в день, тогда как средний турист – 567 евро. До 2015 г. расходы российских туристов составляли около 900 евро в день при 600 евро у других путешественников.
По информации портала, отказ от долгосрочных виз ударит не только по туризму, но и по русской общине в Греции. В ответ Москва может ввести аналогичные меры в отношении греков, что приведет к падению экспорта.
Отмечается, что наряду с Грецией вето также наложили Италия, Испания, Франция и Венгрия. А вот Кипр, где около 10% жителей имеют российский паспорт, этим правом не воспользовался.
13 сентября Politico сообщало, что ЕС готовит ужесточение визовых правил для россиян. 12 сентября Wetterauer Zeitung писала, что Германия подготовила документ для Еврокомиссии с предложением сократить выдачу туристических виз гражданам РФ. В Берлине считают недопустимым, чтобы состоятельные россияне отдыхали на курортах ЕС во время конфликта на Украине.