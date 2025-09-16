Япония направит Украине $88 млн для решения проблем частного сектора
Украина получит от Японии кредит в размере $88 млн в рамках финансирования частного сектора республики. Деньги будут предоставлены в рамках соглашения, которое Киев заключил с Международным банком реконструкции и развития, сообщил украинский минфин.
Кроме того, финансирование стало частью проекта Всемирного банка «Устойчивое, инклюзивное и экологически сбалансированное предпринимательство» (RISE), реализация которого стартовала в 2024 г. Инициатива предполагает получение Украиной более $1 млрд за три года.
По данным ведомства, сейчас республика получила уже более 50% от ожидаемой суммы – $593 млн. Денежные средства направлены на решение критических проблем, которые мешают сохранять устойчивость и развивать частный сектор Украины.
11 сентября конгресс США одобрил выделение Украине $400 млн в рамках инициативы Пентагона по оказанию помощи Киеву в области безопасности. При этом было отклонено предложение члена палаты представителей Марджори Тейлор Грин (республиканка от штата Джорджия) сократить финансирование Украины.
До этого глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен предложила создать «репарационный кредит» для финансирования Украины на базе доходов от замороженных российских активов. Предполагается, что страна выплатит эти средства только после того, как Россия направит Киеву репарации после завершения конфликта.