Корабельный док в йеменском порту Ходейда полностью уничтожен из-за Израиля
Израильская атака полностью разрушила корабельный док в йеменском порту Ходейда, сообщил телеканал Al-Hadath.
Ранее Al Masirah сообщал, что Израиль атаковал порт. По последним данным, было нанесено уже 12 ударов.
По данным телеканала, вооруженные силы Йемена также сообщили о работе систем противовоздушной обороны для ликвидации военных самолетов, атакующих территорию страны.
Портал Axios написал со ссылкой на официальных лиц, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземное наступление для захвата города Газа. По информации правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху, своей целью государство поставило уничтожение палестинской группировки «Хамас».