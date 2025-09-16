Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Корабельный док в йеменском порту Ходейда полностью уничтожен из-за Израиля

Ведомости

Израильская атака полностью разрушила корабельный док в йеменском порту Ходейда, сообщил телеканал Al-Hadath.

Ранее Al Masirah сообщал, что Израиль атаковал порт. По последним данным, было нанесено уже 12 ударов.

По данным телеканала, вооруженные силы Йемена также сообщили о работе систем противовоздушной обороны для ликвидации военных самолетов, атакующих территорию страны.

Портал Axios написал со ссылкой на официальных лиц, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземное наступление для захвата города Газа. По информации правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху, своей целью государство поставило уничтожение палестинской группировки «Хамас».

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте