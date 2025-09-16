NYT: присутствие наблюдателей из США на учениях «Запад-2025» стало неожиданным
Присутствие военных наблюдателей из США на совместных российско-белорусских учениях «Запад-2025» стало неожиданным событием, пишет The New York Times.
Издание отмечает, что спустя 3,5 года после начала конфликта на Украине появление американцев на белорусской смотровой площадке выглядело маловероятным. Тем не менее, два военных атташе из США посетили учения, в которых задействованы российские войска.
Белорусские власти представили визит американцев как «приятный сюрприз». Министр обороны Виктор Хренин заверил делегацию в открытости и пригласил осмотреть «все, что они пожелают». По данным МИД Белоруссии, одним из гостей был подполковник Брайан Патрик Шуп, военный атташе посольства США.
NYT подчеркивает, что участие США в наблюдении за учениями выглядит особенно примечательным, учитывая, что сценарий «Запада-2025» имитировал отражение вторжения со стороны условного противника, похожего на страну-члена НАТО.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что совместные учения России и Белоруссии «Запад-2025» с 12 по 16 сентября проводятся планово и не нацелены против других государств. Об этом несколько раз говорили и другие представители двух стран.
В последний день учений полигон учений «Запад 2025» посетил президент РФ Владимир Путин посетил полигон «Мулино» в Нижегородской области и проследил за тем, как проходит основной этап учений российских и белорусских военнослужащих «Запад-2025».
Путин поблагодарил иностранные делегации за участие в военных мероприятиях. На учениях присутствовали представители Бангладеш, Индии, Ирана, Буркина-Фасо, Конго и Мали.