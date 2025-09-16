Газета
Моди выразил поддержку усилиям США по мирному урегулированию украинского кризиса

Ведомости

Индия поддерживает действия Белого дома в рамках мирного урегулирования конфликта между РФ и Украиной, заявил индийский премьер-министр Нарендра Моди в соцсети X.

«Как и вы, я также всецело стремлюсь вывести индийско-американское всеобъемлющее и глобальное партнерство на новый уровень», – написал он, обратившись к американскому президенту Дональду Трампу.

Он поблагодарил лидера Соединенных Штатов за телефонный звонок и поздравления с днем рождения. Моди исполняется 75 лет 17 сентября.

16 сентября Трамп заявил журналистам, что, видимо, будет присутствовать в одном помещении с российской и украинской делегациями на следующем раунде переговоров. По его словам, они «не могут находиться вместе». При этом, подчеркнул он, президенту Украины Владимиру Зеленскому придется пойти на сделку с Россией, чтобы конфликт завершился. Он также вновь призвал Европу остановить закупку российской нефти.

