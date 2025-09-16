Моди выразил поддержку усилиям США по мирному урегулированию украинского кризиса

16 сентября Трамп заявил журналистам, что, видимо, будет присутствовать в одном помещении с российской и украинской делегациями на следующем раунде переговоров. По его словам, они «не могут находиться вместе». При этом, подчеркнул он, президенту Украины Владимиру Зеленскому придется пойти на сделку с Россией, чтобы конфликт завершился. Он также вновь призвал Европу остановить закупку российской нефти.