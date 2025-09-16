Газета
Главная / Политика /

Трамп заявил, что ему придется находиться на встрече делегаций РФ и Украины

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что, скорее всего, будет вынужден «сидеть в комнате» с представителями России и Украины на следующих переговорах, так как они, по его мнению, «не могут находиться вместе».

«Похоже, мне придется сидеть в комнате вместе с ними, потому что они не могут сидеть в одной», – сказал американский лидер (цитата по «РИА Новости»).

Трамп также подчеркнул, что президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо пойти на сделку, чтобы конфликт с Россией завершился. При этом он вновь призвал Европу остановить закупку нефти из России.

Bloomberg писал, что Еврокомиссия (ЕК) должна была представить 19-й пакет санкций на этой неделе, однако США оказали давление на страны «большой семерки» (G7) и потребовали ввести 100%-ные пошлины в отношении Китая и Индии за закупку российской нефти. Такие меры, направленные на то, чтобы президенты РФ и Украины Владимир Путин и Зеленский сели за стол переговоров, заставили ЕС отложить введение нового пакета рестрикций.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия, Соединенные Штаты и Украина пока не договорились о проведении трехстороннего саммита. Он отметил, что по этому вопросу еще нет никаких конкретных продвижений, несмотря на заявления Трампа о том, что встреча произойдет относительно скоро.

