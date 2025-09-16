Трамп заявил, что ему придется находиться на встрече делегаций РФ и Украины

Bloomberg писал, что Еврокомиссия (ЕК) должна была представить 19-й пакет санкций на этой неделе, однако США оказали давление на страны «большой семерки» (G7) и потребовали ввести 100%-ные пошлины в отношении Китая и Индии за закупку российской нефти. Такие меры, направленные на то, чтобы президенты РФ и Украины Владимир Путин и Зеленский сели за стол переговоров, заставили ЕС отложить введение нового пакета рестрикций.