Хуситы сообщили об атаке на Тель-Авив с применением баллистической ракеты

16 сентября портал Axios написал, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземное наступление для захвата города Газа. По информации правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху, целью такой операции стала ликвидация палестинской группировки «Хамас». Вечером того же дня телеканал Al Masirah сообщил, что от как минимум 12 ударов Израиля также пострадал йеменский порт Ходейда. Корабельный док был полностью разрушен после атаки.