Хуситы сообщили об атаке на Тель-Авив с применением баллистической ракеты
Йеменские хуситы, члены шиитского движения «Ансар Аллах», ударили «гиперзвуковой баллистической ракетой» по одному из объектов в Тель-Авиве, заявил представитель вооруженных сил повстанцев Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.
«Ракетные войска йеменских вооруженных сил провели военную операцию с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты "Палестина-2", которая атаковала важный объект израильского противника в оккупированном районе Яффо», – сказал Сариа.
Он отметил, что операция оказалась успешной. Кроме того, представитель хуситов заявил об атаке беспилотников в аэропорту Рамон в южной части Израиля.
16 сентября портал Axios написал, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземное наступление для захвата города Газа. По информации правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху, целью такой операции стала ликвидация палестинской группировки «Хамас». Вечером того же дня телеканал Al Masirah сообщил, что от как минимум 12 ударов Израиля также пострадал йеменский порт Ходейда. Корабельный док был полностью разрушен после атаки.