Главная / Политика /

Следующее заседание по делу об убийстве Кирка состоится 29 сентября

Ведомости

Ближайшее заседание суда по делу об убийстве американского активиста – консерватора Чарли Кирка пройдет 29 сентября, передает ТАСС слова судьи.

По его данным, обвиняемый в преступлении житель штата Юта Тайлер Робинсон будет присутствовать на заседании в онлайн-формате.

16 сентября прокуратура округа официально предъявила 22-летнему Робинсону обвинение в убийстве. По словам прокурора, он хотел скрыть свое преступление, однако первой стала подозревать обвиняемого в убийстве Кирка мать. Всего обвинение предъявлено по семи пунктам.

По данным агентства Reuters, Робинсон написал текстовое сообщение о своих планах до совершения преступления. Он также уничтожил записку, доказательства существования которой нашли следователи. В ней подозреваемый заявлял о намерении «убрать Чарли Кирка». 31-летнего Кирка застрелили в ходе политико-образовательного мероприятия в кампусе Университета Юты 10 сентября. Пуля попала в область шеи.

