Следующее заседание по делу об убийстве Кирка состоится 29 сентября

По данным агентства Reuters, Робинсон написал текстовое сообщение о своих планах до совершения преступления. Он также уничтожил записку, доказательства существования которой нашли следователи. В ней подозреваемый заявлял о намерении «убрать Чарли Кирка». 31-летнего Кирка застрелили в ходе политико-образовательного мероприятия в кампусе Университета Юты 10 сентября. Пуля попала в область шеи.