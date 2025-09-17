Лавров: Зеленский «натравливает» Запад на Китай
Президент Украины Владимир Зеленский в своих выступлениях стремится «натравить» США и страны Европы на Китайскую Народную Республику (КНР), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на круглом столе для зарубежных послов, посвященном украинскому урегулированию.
По словам Лаврова, Зеленский на одной из международных конференций призывал к изоляции России, конфискации российских активов в пользу Украины и продолжению военной поддержки Киева. Министр отметил, что украинский лидер также говорил о необходимости мотивировать Китай «встать на путь без войны», что, по мнению Лаврова, означает давление на Пекин со стороны Запада.
«Он натравливает Америку и Европу на КНР», – подчеркнул Лавров, добавив, что подобная риторика лишь обостряет международную ситуацию и характерна для «аферистов и авантюристов».
12 сентября президент США Дональд Трамп встретился с лидерами стран G7 в формате видеоконференции. По данным газеты Financial Times, он предложил ввести для Китая и Индии повышенные пошлины за закупку нефти из РФ на уровне 50–100%. По словам представителей министерства финансов США, цель этих мер – заставить Москву сесть за стол переговоров и прекратить конфликт против Украины.