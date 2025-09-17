Лавров: Зеленский «натравливает» Запад на Китай

По словам Лаврова, Зеленский на одной из международных конференций призывал к изоляции России, конфискации российских активов в пользу Украины и продолжению военной поддержки Киева. Министр отметил, что украинский лидер также говорил о необходимости мотивировать Китай «встать на путь без войны», что, по мнению Лаврова, означает давление на Пекин со стороны Запада.