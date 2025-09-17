Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Песков: понимания о будущих контактах Путина и Трампа пока нет

Ведомости

В настоящее время отсутствует понимание о возможных сроках проведения телефонного разговора или следующей личной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

При этом, по словам представителя Кремля, российская и американская стороны продолжают контакты по разным каналам – как по дипломатическим, так и по каналам представителей глав государств в их администрациях.

«Этот диалог продолжается, но пока каких-то таких наметок относительно контактов на высшем уровне нет», – отметил Песков, указав на возможности для «весьма оперативной организации таких разговоров на высшем уровне при необходимости и при решении глав государств».

10 сентября Трамп не исключил возможность телефонного разговора с Путиным в течение недели или в начале следующей. 11 сентября пресс-секретарь российского лидера уточнял, что конкретных договоренностей пока нет, но при необходимости контакт может быть оперативно согласован, поскольку все каналы связи открыты.

Новость дополняется

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь