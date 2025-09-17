Кремль: Евросоюз продолжает враждебную линию в отношении России

16 сентября агентство Bloomberg писало, что Евросоюз принял решение не вводить новые рестрикции на текущей неделе, как это должно было произойти изначально. По данным издания, это произошло после требования президента США Дональда Трампа ужесточить требования для партнеров Москвы, чтобы посадить Россию и Украину за стол переговоров.