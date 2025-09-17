Кремль: Евросоюз продолжает враждебную линию в отношении России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Евросоюз и отдельные европейские страны продолжают «враждебную линию» в отношении России, полагая, что санкции способны повлиять на позицию Москвы.
Он подчеркнул, что подобные ожидания безосновательны. «Россия, которая отстаивает свои национальные интересы, конечно же, не подвержена влиянию этих санкций. И последние три года это красноречиво продемонстрировали, собственно, 18 предыдущих пакетов», – отметил Песков.
Песков также заявил, что говорить об эффективности санкций следует не в контексте России, а в первую очередь с учетом ущерба, который предыдущие пакеты нанесли экономикам стран Евросоюза.
«Что касается оценки угроз, давайте дождемся формулировок. Потом будем их оценивать», – сказал Песков.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила днем ранее в 19-й пакет антироссийских санкций Евросоюза (ЕС) войдут ограничения, которые коснутся криптовалют, банков и энергетической отрасли.
16 сентября агентство Bloomberg писало, что Евросоюз принял решение не вводить новые рестрикции на текущей неделе, как это должно было произойти изначально. По данным издания, это произошло после требования президента США Дональда Трампа ужесточить требования для партнеров Москвы, чтобы посадить Россию и Украину за стол переговоров.