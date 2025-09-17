Моди выразил готовность внести вклад в урегулирование конфликт РФ и Украины

17 сентября Путин провел телефонный разговор с Моди и поздравил его с юбилеем. На совещании с членами правительства он заявил, политика Индия сейчас проводится в независимом и суверенном режиме. Под руководством Моди, по словам российского лидера, страна добивается хороших результатов в экономике. Он также отметил доверительный и дружеский характер отношений между Россией и Индией.