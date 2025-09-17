Моди выразил готовность внести вклад в урегулирование конфликт РФ и Украины
Индия может внести посильный вклад в мирный процесс по урегулированию российско-украинского конфликта, заявил индийский премьер-министр Нарендра Моди в соцсети X. В публикации он также обратился к президенту РФ Владимиру Путину.
«Благодарю, мой друг, президент Путин, за ваш телефонный звонок и теплые пожелания по случаю моего 75-летия. Мы привержены дальнейшему укреплению нашего особого и привилегированного стратегического партнерства», – написал премьер.
17 сентября Путин провел телефонный разговор с Моди и поздравил его с юбилеем. На совещании с членами правительства он заявил, политика Индия сейчас проводится в независимом и суверенном режиме. Под руководством Моди, по словам российского лидера, страна добивается хороших результатов в экономике. Он также отметил доверительный и дружеский характер отношений между Россией и Индией.
Сам индийский премьер-министр 16 сентября по итогам разговора с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Индия также поддерживает усилия Белого дома в рамках урегулирования конфликта на Украине. Он выразил стремление вывести партнерство Нью-Дели и Вашингтона на новый уровень.