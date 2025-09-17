Газета
Главная / Политика /

Путин поручил без заявлений предоставлять соцподдержку ветеранам спецоперации

Ведомости

Президент России Владимир Путин распорядился организовать предоставление мер поддержки ветеранам спецоперации и их семьям в проактивном формате – без подачи заявлений. Об этом сказано в опубликованном перечне поручений на сайте Кремля.

Правительство совместно с Минобороны, фондом «Защитники Отечества» и региональными властями должно подготовить предложения по разработке порядка предоставления мер социальной поддержки в электронном виде. Для этого планируется задействовать федеральный и региональные порталы госуслуг. Доклад по теме глава государства ожидает до 25 сентября.

16 сентября спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что с начала 2022 г. парламент принял 139 законов в поддержку участников спецоперации и их семей. Сейчас в работе находятся еще 27 инициатив.

В тот же день Госдума одобрила льготы для пасынков и падчериц военнослужащих. Новый закон дает им право на поступление в российские вузы на бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета в пределах отдельной квоты.

