Госдума одобрила льготы в вузах для пасынков бойцов

Госдума одобрила льготы в вузах для пасынков бойцовСейчас они распространяются на участников спецоперации и их детей
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, расширяющий льготы при поступлении в высшие учебные заведения для семей участников специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Документ предусматривает, что пасынки и падчерицы военнослужащих, участвующих в спецоперации, получат право на поступление на бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета в пределах отдельной квоты.
Сейчас подобные льготы действуют для самих участников спецоперации и их родных детей. «Будет справедливо распространить их также на те семьи, где участник спецоперации является отчимом ребенка, воспитывая его фактически как родной отец», – отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что поддержка бойцов и их семей является одним из приоритетов парламента: «Важно, чтобы наши солдаты и офицеры, их семьи были максимально окружены заботой».
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в нынешней редакции закона «Об образовании в РФ» ситуация, когда ребенок находится на воспитании у отчима – участника спецоперации, не учитывается и такие дети не могут воспользоваться мерами поддержки.
Предлагаемые изменения обеспечат равные права пасынков и падчериц с родными детьми: они смогут поступать на подготовительные отделения вузов за счет бюджетных ассигнований, а также зачисляться в колледжи и техникумы в первоочередном порядке.
Тогда же Володин заявил, что с начала 2022 г. в Государственной думе было принято 139 законов, направленных на поддержку участников спецоперации и их семей. По его словам, помощь бойцам и их близким остается одним из приоритетных направлений работы. В настоящий момент на рассмотрении находятся еще 27 законопроектов.