Госдума одобрила льготы в вузах для пасынков бойцов

Сейчас подобные льготы действуют для самих участников спецоперации и их родных детей. «Будет справедливо распространить их также на те семьи, где участник спецоперации является отчимом ребенка, воспитывая его фактически как родной отец», – отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что поддержка бойцов и их семей является одним из приоритетов парламента: «Важно, чтобы наши солдаты и офицеры, их семьи были максимально окружены заботой».