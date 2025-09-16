Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Госдума одобрила льготы в вузах для пасынков бойцов

Сейчас они распространяются на участников спецоперации и их детей
Татьяна Мозолевская
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, расширяющий льготы при поступлении в высшие учебные заведения для семей участников специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Документ предусматривает, что пасынки и падчерицы военнослужащих, участвующих в спецоперации, получат право на поступление на бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета в пределах отдельной квоты.

Сейчас подобные льготы действуют для самих участников спецоперации и их родных детей. «Будет справедливо распространить их также на те семьи, где участник спецоперации является отчимом ребенка, воспитывая его фактически как родной отец», – отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что поддержка бойцов и их семей является одним из приоритетов парламента: «Важно, чтобы наши солдаты и офицеры, их семьи были максимально окружены заботой».

Правительство отправило на доработку инициативу об усыновлении участниками СВО

Общество

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в нынешней редакции закона «Об образовании в РФ» ситуация, когда ребенок находится на воспитании у отчима – участника спецоперации, не учитывается и такие дети не могут воспользоваться мерами поддержки.

Предлагаемые изменения обеспечат равные права пасынков и падчериц с родными детьми: они смогут поступать на подготовительные отделения вузов за счет бюджетных ассигнований, а также зачисляться в колледжи и техникумы в первоочередном порядке.

Тогда же Володин заявил, что с начала 2022 г. в Государственной думе было принято 139 законов, направленных на поддержку участников спецоперации и их семей. По его словам, помощь бойцам и их близким остается одним из приоритетных направлений работы. В настоящий момент на рассмотрении находятся еще 27 законопроектов.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её