Зеленский: договоренности о встрече с Трампом на Генассамблее ООН пока нет
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что договоренность о его встрече с президентом США Дональдом Трампом во время сессии Генеральной Ассамблеи ООН пока не достигнута. Его слова передает украинское интернети-издание «Страна».
«Наши команды работают, чтобы вышло нам встретиться с президентом Трампом», – заявил украинский лидер.
Ранее Трамп заявлял, что для завершения конфликта на Украине лидеру республики Владимиру Зеленскому придется пойти на сделку. Европейские страны он призвал остановить закупку российских энергетических ресурсов.
16 сентября Зеленский в интервью телеканалу Sky News заявил, что готов на трехсторонние переговоры с российским и американским лидерами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом «без каких-либо условий».