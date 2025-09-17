Герасимов: ВС России наступают практически на всех направлениях
Российские силы наступают практически на всех направлениях в зоне спецоперации. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов, его слова привели в Минобороны РФ.
«Наши войска в зоне специальной военной операции наступают практически на всех направлениях. При этом наиболее упорные бои развернулись на красноармейском направлении, где противник любыми способами, не считаясь с потерями, безуспешно стремится остановить наше наступление и перехватить инициативу», – сказал он.
В частности, по данным Герасимова, командование ВСУ перебросило в район Красноармейска наиболее подготовленные и боеспособные подразделения «в ущерб другим направлениям, что способствует продвижению наших войск на других участках фронта». Российская группировка «Запад» сейчас развивает наступление в Купянске, рассказал глава Генштаба.
«Успешно идет продвижение на Краснолиманском направлении, где близится к завершению освобождение Кировска. Наши войска вчера вошли и ведут боевые действия в населенном пункте Ямполь, противник полностью выбит из Серебрянского лесничества», – отметил он.
Продвижения продолжаются в районе Северска, Константиновки, российские военные вошли в Плещеевку. Группировка «Восток» наступает в Днепропетровской и Запорожской областях. Герасимов отметил роль подразделений морской пехоты в достижении целей военной операции: «Морские пехотинцы в боях под Угледаром и на Курском направлении доказали свое превосходство над противником, проявили лучшие качества российского воинства – мужество, героизм, стойкость».
29 августа министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что в 2025 г. темп продвижения Вооруженных сил РФ на Украине увеличился почти в два раза. По его словам, в начале года российская армия ежемесячно брала под свой контроль 300-400 кв. км, сейчас этот показатель составляет 600-700 кв. км.
Герасимов сообщал в августе, что российские силы взяли под свой контроль 99,7% территории ЛНР и 79% территории ДНР.