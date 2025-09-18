Мерц: без евреев у ФРГ нет хорошего будущего
У Германии не может быть хорошего будущего без проживающих в ней евреев. Об этом заявил канцлер страны Фридрих Мерц, подтвердив поддержку Израиля на торжествах, посвященных 75-летию Центрального совета евреев, передает Tagesschau.
Мерц отметил, что Центральный совет стал «спасательным кругом демократической культуры». По его словам, без еврейской жизни и культуры в Германии «Федеративная Республика была бы навсегда вырвана с корнем».
«Я хотел бы сказать сегодня евреям Германии: без вас у Федеративной Республики не может быть хорошего будущего», – сказал Мерц.
По данным издания, Мерц допустил критику израильского правительства, но дистанцировался от критики Израиля, «которая все чаще используется как предлог для антисемитизма».
В августе Мерц объявил, что Германия приостановила выдачу разрешений Израилю на использование оружия в секторе Газа. Отмечалось, что решение принято в связи с намерением израильских властей усилить военные действия в Газе. Süddeutsche Zeitung сообщала, что решение Мерца прекратить поставки военной техники Израилю из-за гуманитарной ситуации в секторе Газа вызвало серьезное недовольство внутри его партии – Христианско-демократического союза (ХДС).