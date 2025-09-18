ЕС купил у России товаров почти на 9 млрд евро в I квартале
В I квартале 2025 г. Евросоюз (ЕС) импортировал российских товаров на 8,7 млрд евро, сообщает Bild в Telegram-канале со ссылкой на данные Института немецкой экономики.
При этом в 2021 г. за аналогичный период объем импорта составлял 30,6 млрд евро, а в 2022 г. достиг рекордных 63 млрд евро из-за резкого роста цен на энергоносители.
Ключевыми покупателями российских товаров в ЕС остаются Венгрия и Словакия, а также частично Франция и Испания. Основную долю импорта составляют энергоресурсы: газ (4,4 млрд евро) и нефть (1,4 млрд евро), хотя закупки последней сократились на 93% по сравнению с периодом до спецоперации на Украине. Также значительные объемы приходятся на удобрения (550 млн евро), сталь и железо (726 млн евро), а также никель (261 млн евро).
Экспорт ЕС в Россию, хотя и сократившийся почти втрое с начала украинского конфликта, продолжается – его объем составил 7,9 млрд евро за I квартал 2025 г. Основными статьями поставок являются машины и лекарства. В частности, Германия в 2024 г. импортировала из России товаров на 1,8 млрд евро, а продала – на 7,6 млрд евро.
В этих условиях председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении ускорить отказ от российских энергоносителей.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявлял, что в 2025 г. страна получит из России рекордный объем газа. По его словам, с начала года объем импорта уже превысил 5 млрд куб. м.
Евросоюз занимается подготовкой 19-го пакета санкций против России. Bloomberg писало, что ЕС может сконцентрироваться на российских платежных системах и наложить дополнительные ограничения на торговлю нефтью из РФ.