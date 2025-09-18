ЕС купил у России товаров почти на 9 млрд евро в I квартале

Ключевыми покупателями российских товаров в ЕС остаются Венгрия и Словакия, а также частично Франция и Испания. Основную долю импорта составляют энергоресурсы: газ (4,4 млрд евро) и нефть (1,4 млрд евро), хотя закупки последней сократились на 93% по сравнению с периодом до спецоперации на Украине. Также значительные объемы приходятся на удобрения (550 млн евро), сталь и железо (726 млн евро), а также никель (261 млн евро).