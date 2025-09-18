Газета
Россия и Украина обменялись телами погибших военных

Москва и Киев впервые за месяц обменялись телами погибших военнослужащих. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаила Саралиева.

18 сентября военкор «Комсомольской правды» Александр Коц сообщил, что обмен телами состоялся по формуле «1000 на 24». Украине были переданы 1000 погибших солдат, Москва получила 24 тела военнослужащих российской армии.

17 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что в процессе обмена военнопленными и передачи тел между Россией и Украиной в настоящее время наблюдается пауза.

Ранее Минобороны РФ сообщало об обмене военнопленными с украинской стороной 24 августа. Украине были переданы 146 военнопленных. Киев также освободил восемь граждан России, насильно вывезенных из Курской области. Посредником в обмене выступили Объединенные Арабские Эмираты.

