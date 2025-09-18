Трамп на пресс-конференции снова перепутал Армению с Албанией
Президент США Дональд Трамп во второй раз перепутал Армению и Албанию, говоря о конфликте с Азербайджаном. Это произошло на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в резиденции Чекерс.
«Мы, к примеру, обеспечили урегулирование между Азербайджаном и Албанией», – сказал американский лидер, отметив, что конфликт «продолжался многие годы» (цитата по ТАСС).
12 сентября Трамп уже совершал аналогичную ошибку в интервью каналу Fox News.
8 августа Азербайджан и Армения заключили совместную декларацию о мирных отношениях. Документ был подписан в Вашингтоне при участии президента США. В нем предусмотрено подписание и ратификация в будущем уже парафированного главами МИД мирного договора.
11 августа внешнеполитические ведомства двух стран обнародовали текст предварительного соглашения. Оно включает 17 пунктов: стороны отказались от взаимных территориальных претензий и обязались воздерживаться от применения силы и вмешательства во внутренние дела друг друга.