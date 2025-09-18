Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп на пресс-конференции снова перепутал Армению с Албанией

Ведомости

Президент США Дональд Трамп во второй раз перепутал Армению и Албанию, говоря о конфликте с Азербайджаном. Это произошло на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в резиденции Чекерс.

«Мы, к примеру, обеспечили урегулирование между Азербайджаном и Албанией», – сказал американский лидер, отметив, что конфликт «продолжался многие годы» (цитата по ТАСС).

12 сентября Трамп уже совершал аналогичную ошибку в интервью каналу Fox News.

8 августа Азербайджан и Армения заключили совместную декларацию о мирных отношениях. Документ был подписан в Вашингтоне при участии президента США. В нем предусмотрено подписание и ратификация в будущем уже парафированного главами МИД мирного договора.

11 августа внешнеполитические ведомства двух стран обнародовали текст предварительного соглашения. Оно включает 17 пунктов: стороны отказались от взаимных территориальных претензий и обязались воздерживаться от применения силы и вмешательства во внутренние дела друг друга.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её