Во Франции в ходе протестов пострадали более 25 полицейских
Более 25 сотрудников полиции и жандармерии получили ранения во время массовых манифестаций во Франции против предложенных правительством мер жесткой экономии. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра внутренних дел страны Брюно Ретайо.
«К сожалению, есть полицейские и жандармы, которые пострадали. Говоря точнее, 26 правоохранителей пострадали», – уточнил Ретайо (цитата по «РИА Новости»).
Более 500 000 человек приняли участие в массовых протестах во Франции, сообщает министерство внутренних дел страны. По данным ведомства, в Париже количество демонстрантов достигло 55 000 человек.
Ранее BMFTV сообщал, что в ходе массовых манифестаций во Франции задержан 181 человек, в том числе 31 – в Париже.