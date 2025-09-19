Стартовали совместные учения России и Лаоса

С 12 по 16 сентября проводились совместные учения России и Белоруссии «Запад-2025». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что они не были нацелены против других государств, о чем несколько раз говорили и другие представители двух стран. 16 сентября президент РФ Владимир Путин посетил полигон «Мулино» в Нижегородской области и наблюдал, как проходит основной этап учений российских и белорусских военнослужащих «Запад-2025». Туда он прибыл в военной форме.