Стартовали совместные учения России и Лаоса
В Лаосе начались совместные российско-лаосские учения «Ларос-2025», они продлятся до 25 сентября. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Лаосской стороне на учениях уже продемонстрировали современные образцы вооружения и военной техники Вооруженных сил (ВС) РФ.
В ходе учений военнослужащие Народной армии Лаоса отработают все этапы практических действий в единых боевых порядках с подразделениями Восточного военного округа. В оборонном ведомстве России подчеркнули, что мероприятие проходит под девизом «Плечом к плечу в борьбе за мир и безопасность», символизирующим укрепление военного сотрудничества между Россией и Лаосом.
С 12 по 16 сентября проводились совместные учения России и Белоруссии «Запад-2025». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что они не были нацелены против других государств, о чем несколько раз говорили и другие представители двух стран. 16 сентября президент РФ Владимир Путин посетил полигон «Мулино» в Нижегородской области и наблюдал, как проходит основной этап учений российских и белорусских военнослужащих «Запад-2025». Туда он прибыл в военной форме.