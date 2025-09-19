Газета
Российская армия взяла под контроль Муравку в ДНР и Новоивановку в Запорожье

Ведомости

Российская армия взяла под контроль село Муравка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Минобороны.

Восточная группировка ВС РФ взяла населенный пункт Новоивановка в Запорожской области.

15 сентября Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль населенный пункт Ольговское Запорожской области. Село находится к востоку от города Гуляйполе.

18 сентября начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что российские силы наступают практически на всех направлениях в зоне спецоперации.

Наиболее упорные бои развернулись на красноармейском направлении. По данным Герасимова, командование ВСУ перебросило в район Красноармейска наиболее подготовленные и боеспособные подразделения. Он считает, что это способствует продвижению российских войск на других участках фронта.

Спецоперация началась 24 февраля 2022 г. В июне 2024 г. президент России Владимир Путин озвучил условия по прекращению огня с Украиной. Среди них – вывод украинских войск с присоединенных к России территорий, гарантия Киева об отказе от намерений вступить в НАТО, а также прежние цели – демилитаризация и денацификация Украины. С тех пор в Москве неоднократно заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения поставленных целей.

