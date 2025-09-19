Уитакер: Трамп не будет навязывать условия мирного соглашения России и Украине
Президент США Дональд Трамп не собирается навязывать условия будущего мирного соглашения России и Украине. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в эфире телеканала FoxNews.
По его словам, мирное соглашение может быть заключено только тогда, когда его примут обе стороны. «Он не будет задавать эти условия. Мирное соглашение возможно только тогда, когда его примут обе стороны», – подчеркнул Уитакер.
Дипломат добавил, что Вашингтон продолжает искать возможности для посредничества и планирует использовать рычаги давления, чтобы посадить Москву и Киев за стол переговоров.
Уитакер также заявил, что Россия «не добилась значительных успехов» на фронте, а ее экономика «продолжает слабеть», что, по его мнению, осложняет для Москвы возможность вести дальнейшие боевые действия.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Украина и Россия пока не ведут переговоры о завершении конфликта, а только о гуманитарных вопросах.
Он подчеркнул, что именно президент США Дональд Трамп, по его мнению, «единственный способен завершить этот конфликт», но со стороны России якобы нет признаков готовности к серьезным переговорам. Умеров добавил, что Украина нуждается в гарантиях безопасности, сильной армии и поддержке со стороны США и союзников.