Келлог: Европа должна быть готова поддерживать Украину без участия США

16 сентября Reuters со ссылкой на источники писал, что первые пакеты военной помощи США для Украины, одобренные администрацией Трампа, могут быть отправлены уже в ближайшее время. По информации издания, это станет первым применением нового механизма, разработанного США совместно с союзниками по НАТО. Он позволяет поставлять Киеву вооружения из американских запасов, при этом расходы покрываются за счет стран альянса.