Политика

Келлог: Европа должна быть готова поддерживать Украину без участия США

Ведомости

Европе следует подготовиться к поддержке Украины без участия США, заявил спецпредставитель американского президента Дональда Трампа по Украине Кит Келлог газете The Daily Telegraph.

«Я не думаю, что Америка полностью выведет войска, но лучше, чтобы Европа твердо стояла на ногах», – сказал он.

Келлог подчеркнул, что в настоящее время европейские страны практически самодостаточны в военной поддержке Украины. По его словам, все благодаря сплоченности в Европе, которой не было раньше.

Он также заявил, что Украине на время придется принять утрату части своих территорий. Келлог отметил, что решения об украинских территориях принадлежат только президенту Украины Владимиру Зеленскому, подчеркнув, что Донецк и Луганск в значительной степени контролируются Россией.

16 сентября Reuters со ссылкой на источники писал, что первые пакеты военной помощи США для Украины, одобренные администрацией Трампа, могут быть отправлены уже в ближайшее время. По информации издания, это станет первым применением нового механизма, разработанного США совместно с союзниками по НАТО. Он позволяет поставлять Киеву вооружения из американских запасов, при этом расходы покрываются за счет стран альянса.

