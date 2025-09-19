WSJ: США ведут переговоры с талибами о восстановлении военного присутствия
Администрация президента США Дональда Трампа ведет переговоры с «Талибаном» о восстановление военного присутствия Соединенных Штатов на авиабазе Баграм в Афганистане. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, осведомленные о ходе переговоров.
Авиабаза необходима США в качестве плацдарма для контртеррористических операций. Переговоры пока находятся на ранней стадии. По данным газеты, их ведет спецпосланник президента США по делам заложников Адам Белер.
18 сентября Трамп сообщил, что Вашингтон работает над возвращением авиабазы Баграм в Афганистане. Представитель МИД Афганистана Закир Джалал подчеркнул в соцсети Х, что сотрудничество с США возможно лишь «без сохранения военного присутствия в какой-либо части Афганистана».
Reuters со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников писал, что инициатива президента США может обернуться масштабным военным вмешательством, потребовавшим бы десятков тысяч военнослужащих и развертывания передовых систем ПВО.
По словам источников агентства, даже в случае согласия движения «Талибан», контролирующего страну, для удержания базы потребуются значительные ресурсы: ремонт инфраструктуры, снабжение анклава в государстве без выхода к морю, а также зачистка прилегающих территорий от возможных атак.