Министр обороны Литвы намекнула на уничтожение российского самолета

19 сентября МИД Эстонии сообщил, что утром три истребителя-перехватчика МиГ-31 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ вошли в воздушное пространство республики в районе острова Вайндло и находились там около 12 минут. Во внешнеполитическое ведомство страны вызвали российского временного поверенного в делах в связи с инцидентом. Российскому дипломату выразили протест и потребовали объяснений.