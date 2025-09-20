Министр обороны Литвы намекнула на уничтожение российского самолета
Министр обороны Литвы Довиле Шакалене напомнила о сбитом Турций российском бомбардировщике Су-24. Об этом она заявила на своей странице в соцсети Х после того, как Эстония обвинила Россию в нарушении воздушного пространства республики.
«Мы должны действовать всерьез. Турция показала пример 10 лет назад», – подчеркнула Шакалене.
19 сентября МИД Эстонии сообщил, что утром три истребителя-перехватчика МиГ-31 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ вошли в воздушное пространство республики в районе острова Вайндло и находились там около 12 минут. Во внешнеполитическое ведомство страны вызвали российского временного поверенного в делах в связи с инцидентом. Российскому дипломату выразили протест и потребовали объяснений.
По данным Минобороны России, МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградской области 19 сентября. Полет прошел в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Самолеты не отклонялись от согласованной воздушной трассы и не нарушали границы других стран.
24 ноября 2015 г. турецкий истребитель F-16 сбил Су-24. По мнению властей Турции, российский бомбардировщик нарушил воздушное пространство страны. По версии Минобороны России, самолет был сбит в 1 км от сирийско-турецкой границы. Су-24 упал в 4 км от границы с Турцией на территории Сирии. Пилоты успели катапультироваться. Командира самолета Олега Пешкова расстреляли с земли террористы. Штурман Су-24 капитан Константин Мурахтин смог спастись.