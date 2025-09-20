Захарова пожелала министру обороны Литвы работать по ее специальности психолога

19 сентября МИД Эстонии обвинил три МиГ-31 РФ во вторжении в ее воздушное пространство. Во внешнеполитическое ведомство страны вызвали российского временного поверенного в делах в связи с инцидентом. Российскому дипломату выразили протест и потребовали объяснений. По данным Минобороны России, МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградской области 19 сентября. Полет прошел в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.