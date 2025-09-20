Газета
Захарова пожелала министру обороны Литвы работать по ее специальности психолога

Ведомости

Москва желает министру обороны Литвы Довиле Шакалене реализоваться по ее специальности магистра по юридической психологии, заявила ТАСС официальный представитель МИД России  Мария Захарова. Литовский министр ранее высказалась об инциденте с российским самолетом в воздушном пространстве Эстонии.

«Специалист по психологии проявила компетентность в собственных фобиях. Желаем «магистру юридической психологии» реализоваться по специальности», – сказала Захарова ТАСС.

19 сентября МИД Эстонии обвинил три МиГ-31 РФ во вторжении в ее воздушное пространство. Во внешнеполитическое ведомство страны вызвали российского временного поверенного в делах в связи с инцидентом. Российскому дипломату выразили протест и потребовали объяснений. По данным Минобороны России, МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградской области 19 сентября. Полет прошел в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. 

Шакалене на фоне произошедшего напомнила в соцсети Х о сбитом Турцией российском бомбардировщике Су-24. Она призвала «действовать всерьез», заявив, что Турция «показала пример 10 лет назад». Тогда турецкий истребитель F-16 сбил российский Су-24, который, по мнению властей республики, нарушил воздушное пространство страны.

