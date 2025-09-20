Газета
Главная / Политика /

Силы ПВО сбили пять дронов над Белгородской и Курской областями

Ведомости

Системы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали пять украинских беспилотников над территорией российских регионов. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Российские военные отразили атаки с 12:00 мск до 17:00 мск. Три БПЛА были сбиты над Белгородской областью, еще два – над Курской областью.

20 сентября российские военные уничтожили 149 украинских БПЛА самолетного типа над регионами России. Беспилотники нейтрализовали над Ростовской, Саратовской, Брянской, Самарской, Волгоградской, Белгородской, Воронежской, Калужской, Смоленской и Нижегородской областями, акваторией Черного и Азовского морей и Крымом.

В Самарской области дроны атаковали объекты топливно-энергетического комплекса. Губернатор региона Вячеслав Федорищев писал, что в результате ночной атаки погибли четыре человека, еще один пострадал. Правительство Самарской области находится на связи с семьями погибших, им будет оказана необходимая помощь.

