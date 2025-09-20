Силы ПВО сбили пять дронов над Белгородской и Курской областями

В Самарской области дроны атаковали объекты топливно-энергетического комплекса. Губернатор региона Вячеслав Федорищев писал, что в результате ночной атаки погибли четыре человека, еще один пострадал. Правительство Самарской области находится на связи с семьями погибших, им будет оказана необходимая помощь.