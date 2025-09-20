Трамп призвал Венесуэлу принять обратно выдворяемых из США граждан

15 сентября президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что недавние инциденты между страной и США являются актами агрессии со стороны Вашингтона, а не проявлением напряженности в двусторонних отношениях. Он уточнил, что контакты между правительствами двух стран прерваны по инициативе США «угрозами бомб, смерти и шантажа». В то же время ограниченные каналы связи сохраняются для решения гуманитарных вопросов, в частности, репатриации граждан.