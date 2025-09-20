Трамп призвал Венесуэлу принять обратно выдворяемых из США граждан
Президент США Дональд Трамп потребовал от Венесуэлы немедленно принять обратно граждан страны, которых выдворили с территории США. Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.
«Тысячи людей были тяжело ранены и даже убиты этими “монстрами”. Уберите их <...> из нашей страны прямо сейчас», – подчеркнул американский лидер.
Трамп предупредил, что если Каракас не выполнит требование Вашингтона, то заплатит «неисчислимую цену».
15 сентября президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что недавние инциденты между страной и США являются актами агрессии со стороны Вашингтона, а не проявлением напряженности в двусторонних отношениях. Он уточнил, что контакты между правительствами двух стран прерваны по инициативе США «угрозами бомб, смерти и шантажа». В то же время ограниченные каналы связи сохраняются для решения гуманитарных вопросов, в частности, репатриации граждан.
3 сентября Трамп объявил, что американские военные ликвидировали 11 членов венесуэльской преступной группировки Tren de Aragua. Атака была совершена по приказу президента в зоне ответственности Южного командования вооруженных сил США. Тогда Мадуро обвинил Вашингтон в стремлении завладеть ресурсами Венесуэлы и намерении сменить власть в стране.