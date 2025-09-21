Лавров заявил о серьезных попытках сорвать «Интервидение»
России известно о серьезных попытках сорвать проведение международного музыкального конкурса «Интервидение», заявил «Первому каналу» министр иностранных дел Сергей Лавров.
На конкурс «слетелись все, кто хочет быть в тренде, кто не хочет отстать от достижений в искусстве», отметил глава российского МИДа. По его словам, Москва приветствует интерес западных журналистов к мероприятию.
«Не хочу раскрывать секреты, опять же, но были достаточно серьезные попытки сорвать этот конкурс путем серьезнейшего давления на некоторых участников, эти попытки провалились», – сказал министр.
За три дня до конкурса, 17 сентября, американский певец Брэндон Ховард сообщил, что не сможет выступить от США по личным обстоятельствам. Вместо него в Москву должна была приехать певица Vassy, но и она не смогла это сделать. Австралийскую артистку сначала представили зрителям, а после объявили, что США не выступят на конкурсе из-за «давления со стороны правительства Австралии».
Финал «Интервидения» состоялся 20 сентября на «Live Арене» в подмосковном Одинцове. Участие в конкурсе приняли 23 страны: Китай, Бразилия, ОАЭ, Венесуэла, Белоруссия, Россия, Катар, Кения, Таджикистан, Мадагаскар, Саудовская Аравия, Сербия и др. Победителем по итогам выбора жюри стал Вьетнам. Страну представлял певец Дык Фук.