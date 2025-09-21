Лавров заявил о серьезных попытках сорвать «Интервидение»

За три дня до конкурса, 17 сентября, американский певец Брэндон Ховард сообщил, что не сможет выступить от США по личным обстоятельствам. Вместо него в Москву должна была приехать певица Vassy, но и она не смогла это сделать. Австралийскую артистку сначала представили зрителям, а после объявили, что США не выступят на конкурсе из-за «давления со стороны правительства Австралии».